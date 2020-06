Diego Maradona dijo este lunes, a 34 años de los dos goles que le anotó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, que se "sigue emocionando" cuando ve el segundo tanto que anotó, conocido como 'El gol del siglo XX'.

"El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de (el portero Peter) Shilton o el pase del 'Negro' (Héctor) Enrique. Porque joden (bromean) con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota", sostuvo Maradona en una breve entrevista con Infobae.