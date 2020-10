Diego Maradona cree que el Barcelona "no es un club fácil" y que a Lionel Messi "no lo trataron como se merecía" porque no lo dejaron abandonarlo a pesar de que "les dio todo".

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí, y no lo trataron como se merecía", dijo Maradona al diario Clarín.