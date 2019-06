El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona aseveró este jueves en un vídeo que no se está "muriendo" y criticó a quienes "mienten" sobre su estado de salud y llegaron a decir que sufre alzheimer.

"Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país (Argentina), cada vez más. Porque mienten, mienten. Hablan de alzheimer. No saben lo que quiere decir la palabra alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo", narra el exfutbolista en su cuenta de Instagram.