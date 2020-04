La fiesta del libro en Catalunya, Sant Jordi, invita al ex internacional español y gran figura del FC Barcelona Francisco José 'Lobo' Carrasco a rescatar tres libros que le marcaron, unidos a sus vivencias personales con "una figura única" como Diego Maradona, la persona "más honesta y de mayor humanidad" que conoció, Ladislao Kubala, y un líder político que, gracias a un partido de rugby, salvó una nación: Nelson Mandela.

Lobo Carrasco recuerda 'Las mil y una noches' como el primer libro que cayó en sus manos. "Tenía solo once años y es un recuerdo fascinante", rememora en una charla con Efe. "No sé como llegó a mí pero me metía de lleno en un libro que me trasladaba a otro mundo". Durante su exitosa carrera futbolística leyó con menos asiduidad. "Los futbolistas no son lectores. Cuando me puse a escribir para los medios lo primero que hice fue atiborrarme de libros". Y de su biblioteca rescata tres recomendaciones especiales, con un trasfondo personal por sus vivencias.