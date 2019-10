Diego Maradona dijo este jueves que el árbitro se equivocó al sancionar penalti a los 7 minutos del partido que River Plate le ganó a Boca Juniors por 2-0 este martes, pero reconoció que el equipo Millonario "fue superior" y que "podría haber ganado 5-0".

"River fue superior, River es un equipazo al lado de Boca, no lo niego, pero no fue penal. Que River le podría haber ganado 5 a 0 también es cierto. Felicito a (Marcelo) Gallado porque tiene un equipazo, pero el penal no fue", dijo el técnico de Gimnasia en un audio difundido por el canal Fox Sports.