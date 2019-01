Diego Maradona recibió esta tarde el alta médica tras permanecer cinco horas internado este viernes en una clínica de Olivos, localidad de la provincia de Buenos Aires, después de unos exámenes médicos de rutina por un leve sangrado estomacal.

"No pasó nada, fui a la clínica a hacerme resonancias. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", sentenció luego Maradona en declaraciones a la radio La Red.