El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), consiguió acabar el Gran Premio de Las Américas de MotoGP en la sexta posición a pesar de haber salido el último, motivo por el que señaló que para él había sido "una carrera al esprint".

"Hemos tenido un problema técnico y Honda está investigando lo que ha pasado, aunque ya más o menos lo saben, pero, desde que he llegado a la parrilla, he visto varias alarmas, he intentado salir sin perder mucho, pero la moto estaba loca y pensé que había algo grave porque entre la salida y la primera curva no podía empujar con la moto, como si tuviera activado el ‘pit limiter’", ha explicado Márquez sobre los problemas con su moto.