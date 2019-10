El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una fuerte caída durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que le hizo pasar por el Hospital de Buriram, atribuyó la misma a un error suyo y aseguró que "no cambian en nada" sus planteamientos del fin de semana.

"Es una curva en la que normalmente no se corta gas, bueno, se corta un poco, pero no del todo. Y en esa vuelta he cortado del todo y quizás ahí entra el freno motor y la rueda iba por la parte sucia de la trazada; te caes y no entiendes por qué, pero es error mío", aseguró Márquez sin dudar.