El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) concluyó el Gran Premio de España de MotoGP en la novena posición y dijo que espera "ir progresando físicamente y en consecuencia llegar a más velocidad, mejor colocado y por tanto con mejores resultados" en las próximas carreras.

"Aquí he salido y lo he hecho con ganas, pero cuando estas en medio del pelotón hay jaleo como digo yo y he estado dentro de ese jaleo, nos hemos ido tres pilotos largos y nos han pasado otros pilotos, quieres defender una posición y te acaban adelantando cinco y es lo que me ha pasado", explicó el piloto de Repsol.