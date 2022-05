28 may. 2022

EFE Redacción Deportes 28 may. 2022

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, afirmó este viernes que reunirse con Javier 'Chicharito' Hernández no significa un compromiso para convocarlo al Tri en el futuro.

"Yo me junto con el futbolista, lo escucho y le hablo y lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si mi reunión genera algún tipo de compromiso, hoy tendríamos 70 jugadores en la selección. Me junto con muchos y eso no significa nada", explicó la rueda de prensa previa al partido amistoso de este sábado entre México y Nigeria.