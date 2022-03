Marcelo Martins (c) de Bolivia disputa un balón con Philippe Coutinho de Brasil hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Bolivia y Brasil, en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

El goleador histórico de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, lamentó que Bolivia no logre "un partido muy bueno" en la altura a más de 3.600 metros de altitud en el estadio Hernando Siles de La Paz tras la goleada 0-4 de Brasil en la última fecha de las eliminatorias hacia Catar 2022.

"No pudimos lograr hacer un partido muy bueno, como nosotros lo veníamos haciendo en la altura aquí en La Paz, no pudimos poner nuestro ritmo, fallamos hoy, no jugamos muy bien y por eso el resultado", expresó Martins luego del partido.