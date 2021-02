Javier Mascherano, ex jugador internacional argentino del Barcelona, no quiso aconsejar a su ex compañero y amigo Leo Messi acerca de la decisión de abandonar o no el club azulgrana al final de la actual temporada.

"Jamás me atrevería a aconsejarle nada a Leo. Son decisiones totalmente personales que él, dentro de su seno familiar y en lo personal, tendrá decidir. Como amigo apoyaré la decisión que él tome, pero jamás me atrevería a dar un consejo de qué tiene que hacer", indicó Mascherano durante su presentación como nuevo embajador de LaLiga Santander.