El ruso Daniil Medvédev, número uno del mundo, aseguró este viernes que "no es difícil complacer a los aficionados", pero destacó que prefiere "ser auténtico y ver qué piensa la gente" de él, al analizar las razones por las que ha recibido pitadas en algunos torneos.

"Cuando hablamos de recepción, me gusta ser auténtico y ver qué piensa la gente de mí, incluso si a veces no es bueno. A veces no me gusta, pero nunca quiero actuar de forma falsa", afirmó Medvedev en el día de medios previo al comienzo del Abierto de Estados Unidos.