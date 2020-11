César Luis Menotti, el entrenador que dirigió a Diego Maradona en la selección Argentina y en el Barcelona, dijo que está "hecho mierda por la muerte" del astro del fútbol y que siente "mucho dolor".

"No lo puedo creer, es terrible. No tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido", dijo Menotti, de 82 años, al canal TyC Sports.