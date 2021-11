El exjugador del Barcelona Leo Messi consideró en una entrevista concedida al diario 'Sport' que "están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente" (Joan Laporta) sobre que llegó a pensar que el futbolista propondría jugar gratis en el club azulgrana para no verse obligado a marcharse a causa del límite salarial de LaLiga.

"Nadie me pidió jugar gratis. Me dolieron, porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", argumentó Messi.