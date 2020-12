El argentino Leo Messi, capitán del Barcelona, aseguró en una entrevista en La Sexta que si tiene que abandonar el club azulgrana el próximo 30 de junio le gustaría "que fuera de la mejor manera" y admitió que siempre tuvo "la ilusión" de disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos.

Messi, que fue entrevistado por Jordi Évole, se mostró críptico sobre su futuro: "No sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes".