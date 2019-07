Cinco Balones de Oro, seis Botas de Oro, tres Mundiales (de clubes), cuatro Ligas de Campeones, diez Ligas, seis Copas del Rey... Y un platillo volante. Así resume Mateus, un niño brasileño de 10 años, la carrera de su ídolo, Lionel Messi, al que viene a animar al último entrenamiento para el Brasil-Argentina.

"He hecho este cartel para Messi, para que me vea y me dé su autógrafo", explica a EFE Mateus, que sostiene con las dos manos una pancarta que le cubre medio cuerpo y en la que están, exactamente pormenorizados, los logros individuales y del capitán de la selección argentina, un retrato a rotulador... Y la nave espacial.