El experto de eSports Habacuc Guzmán aseguró a Efe este martes que el principal reto de los deportes electrónicos en México es no inflar el mercado porque en caso de hacerlo, se podría crear una burbuja especulativa.

"El reto de los eSports en México es no inflar el mercado para no crear una burbuja, hay que mantenerlo justo, el ecosistema es grande y con oportunidades, pero eso no significa que se tenga que encarecer porque eso dará una mala impresión a los que quieran invertir", explicó el director de Arena Esports GG, agencia que diseña proyectos de negocio a marcas ajenas a los videojuegos.