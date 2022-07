La española Milagros Martínez rompió en 2019 una barrera en Japón, al convertirse en la primera entrenadora de un equipo masculino en el país. Tres años después critica que casi no se confíe en las mujeres para ser directoras técnicas en el balompié de hombres.

"En el fútbol masculino la mujeres tenemos las puertas cerradas. Desde que dejé de dirigir al Suzuka Unlimited en 2021 no he tenido ofrecimientos de un equipo masculino y no es algo que me sorprenda, pero me fastidia", explicó este sábado a Efe la entrenadora del Juárez FC de la Liga mexicana femenina de fútbol.