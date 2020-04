El Ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, ratificó que si bien se reunirá con su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para analizar un protocolo para el regreso a los entrenamientos, el fútbol en el país no está “ni cerca” de poder volver a la actividad.

“Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos pero no todos. No estamos cerca de que vuelva el fútbol, pero también es cierto que para un jugador profesional es muy duro estar parado tanto tiempo. Con Lammens vamos a conversar de eso. Debo decir que no es una prioridad la vuelta al fútbol”, enfatizó el Ministro en declaraciones televisivas al canal TN.