El croata Luka Modric, quien acaba contrato con el Real Madrid a final de la presente temporada, aseguró este martes que “claro" que quiere seguir en el conjunto blanco la próxima campaña porque siente que puede “ayudar al equipo”, y si es posible retirarse en el club madrileño.

“Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo, y así me siento ahora mismo. Pero no sé qué va a pasar. Claro que quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Veremos, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero eso”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles frente al Inter de Milán (21.00 CET, 20.00 GMT).