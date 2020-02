En la imagen el francés Corentin Moutet. EFE/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo QATAR TENNIS ATP:Doha (Qatar), 11/01/2020.- Corentin Moutet of France react after losing against Andrey Rublev of Russiaduring their final match of the ATP Qatar Open Tennis tournament at the Khalifa International Tennis Complex in Doha, Qatar, 11 January 2020. (Tenis, Abierto, Francia, Rusia, Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL