El español Rafa Nadal tras vencer en semifinales al italiano Matteo Berrettini (7), por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3. EFE/EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

El español Rafa Nadal durante el partido de semifinales ante el italiano Matteo Berrettini (7). EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT