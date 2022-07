Rafael Nadal ha aumentado las precauciones contra el covid. Lo confirmó él mismo: "No es una paranoia, es la realidad. No estoy haciendo muchas cosas. Vengo aquí y me quedo en casa. No salgo", dijo el balear tras los positivos en el torneo masculino, que han puesto en alerta a los mejores.

Un contagio no es expulsión directa, según las reglas del campeonato, pero la enfermedad puede poner en jaque al tenista, como ya le ha pasado al italiano Matteo Berrettini, al croata Marin Cilic y Roberto Bautista, el último en caer y el único que se pronunció sobre qué haría si los síntomas no fueran graves: "Creo que jugaría con covid, sí", dijo el castellonense para dos días después bajarse tras dar positivo.