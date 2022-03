El brasileño Neymar Junior, delantero del París Saint-Germain, aseguró que tienen que “hacer el partido” de sus “vidas” este miércoles en el Santiago Bernabéu para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un día que es para “jugadores que no tienen miedo”.

“Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo. Es un partido para disfrutar en todo momento, son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me preparé, más de la cabeza, para estar con mis compañeros y ayudar al equipo. Estoy muy feliz y mañana haré todo por mi equipo, como todos mis compañeros. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas”, dijo en la rueda de prensa en la víspera del partido.