El atacante brasileño Neymar aseguró este sábado que quiere seguir en el Paris Saint-Germain para cumplir su contrato y que nadie del club le ha comentado nada acerca de que estén buscando su marcha.

"Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido", aseguró el jugador en unas declaraciones a la prensa francesa tras el amistoso que el PSG jugó en Japón con el Urawa Red Diamons (0-3 a favor de los parisinos).