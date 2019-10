El español Ortega, recompensado este jueves con la medalla de bronce por el Jurado de Apelación de los Mundiales tras ser obstaculizado por el jamaicano Omar McLeod en la final de 110 m vallas, resumió sus sentimientos con esta frase: "Ahñi arriba hay un Dios".

"Han sido minutos de una mezcla de emociones impresionante. Estaba esperando a que me dijeran algo, me dijeron que viniera, que me vistiera y que corriera para el estadio. Ha sido emocionante", relató con respecto al momento vivido este jueves.