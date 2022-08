Los jugadores de las Águilas del América, celebran una anotación al FC Juárez, durante el encuentro de la jornada 07 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano entre América vs Juárez disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Emilio Lara (d) de las Águilas del América, disputa el balón contra Maximiliano Martín Olivera (i) de FC Juárez, durante el encuentro de la jornada 07 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano entre América vs Juárez disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, reveló este domingo que la llamada de atención que le dio a sus jugadores al medio tiempo fue lo que los encaminó a la victoria por 2-1 sobre el Juárez FC.

"No me gustó el primer tiempo, se los dejé claro a mis jugadores en el descanso, les dije; ése no es el equipo que quiero y que la íbamos a pasar mal si seguíamos así. Cambiamos la cara y sacamos el resultado", dijo el técnico.