Borja Oubiña"A mi me tocó la parte difícil; tuve que pasar muchas veces por el quirófano”

Borja Oubiña, símbolo del Celta de Vigo y embajador de Laliga española, dijo este jueves que sufre dolores como consecuencia de sus numerosas lesiones, pero dijo que volvería a hacerlo todo igual en su carrera como futbolista profesional.

"Hay dolores, aunque no me quejo. La carrera me dejó bastante lastrado como para volver a disfrutar de esto; acabé mal, pero volvería a repetirlo todo igual", dijo Oubiña a Efe.