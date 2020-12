El capitán de la selección argentina de rugby, Pablo Matera, entonó este lunes un mea culpa en una entrevista donde dijo sentirse avergonzado, afectado y herido por la polémica tras la difusión de antiguos mensajes de odio en su cuenta de Twitter, que llevaron a su suspensión temporal.

"Sentí vergüenza. No podía imaginar que los había escrito yo. Fui a ver todo lo que había escrito e incluso los que no tenían ninguna connotación me avergonzaron. Vi hasta qué punto era inmaduro", dijo Matera, jugador del Stade Francais de Francia, en el diario galo L'Équipe.