El exfutbolista colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama afirmó que martes que el VAR, implantado para garantizar justicia en los partidos, "no sirve para nada" pues "ya los árbitros no pitan" y las decisiones tomadas a partir de la revisión del vídeo, a su juicio, no las entiende ni su madre.

"Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros y, al contrario, ya los árbitros no pitan, no hacen nada. Entran a la cancha pero no hacen nada porque no toman decisiones", expresó Valderrama en un video publicado en su canal de YouTube.