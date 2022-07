Pato O’Ward se impuso este domingo en Iowa en la segunda carrera del fin de semana en IndyCar, sumó su segunda victoria de la temporada, y dio un salto importante en la clasificación, aprovechando el accidente protagonizado por un Josef Newgarden que entonces dominaba la prueba con contundencia.

O’Ward siempre planteó batalla y fue muy protagonista junto a Josef Newgarden y Will Power. El mexicano no hubiera podido hacerlo de no haber realizado una salida espectacular, en la que pasó del séptimo al cuarto puesto, para posteriormente situarse tercero, posición que apenas abandonaría durante las 300 vueltas del trazado.