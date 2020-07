Paulo Dybala (Laguna Larga, 1993) armó su maleta rumbo a Europa en el verano de 2012, con la idea de asentarse en el fútbol italiano. Intuía que no sería fácil. Tenía tan solo 18 años. Recién acababa de florecer en el primer equipo de Instituto de Córdoba tras un provechoso tiempo de formación en sus categorías inferiores, por lo que le tocaba confirmar aquello que muchos advertían en el juego de La Joya.

Aquel joven golpeado por el fallecimiento de su padre se empeñó en cumplir las ambiciones de su progenitor. Adolfo anhelaba que uno de sus hijos fuese futbolista. Paulo está cumpliendo con creces. "Obviamente, adaptarme no fue fácil", reconoce el argentino en una entrevista a EFE. "Fue complicado. Tuve que hacer mucho sacrificio, como digo siempre. Y hoy me encuentro en una situación totalmente diferente, que no imaginaba porque tampoco pensaba en eso", asegura.