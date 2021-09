Matheus Nunes (C), en una fotografía de archivo. EFE/EPA/HUGO DELGADO

El seleccionador luso Fernando Santos ha convocado para los partidos del 9 y 12 de octubre al brasileño del Sporting Matheus Nunes, medio que a finales de agosto fue llamado por Tite aunque no acudió con Brasil por no tener la vacunación completa de covid, en una lista en la que no figura João Félix.

"Matheus Nunes estaba a las puertas de la selección, la puerta se abrió y él entró", sentencio entre risas Fernando Santos.