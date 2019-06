El técnico de la selección colombiana de fútbol, el portugués Carlos Quieroz, afirmó este jueves que el partido del viernes en Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 ante Chile son "noventa minutos", sin "mañana", y en el que se jugará al "todo o nada".

"Cambia lo que pueda pasar durante el partido, es un partido de noventa minutos, no hay mañana, no es la fase de grupos, es todo o nada. Pero esto no cambia nada en la preparación, cambia el abordaje estratégico", señaló Queiroz en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians.