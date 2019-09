El colombiano Nairo Quintana (Movistar), dijo después de pasar del primer al cuarto puesto de la general, a 3 minutos del líder Primoz Roglic, que le queda "poco que perder" y anuncia que el equipo, también con la baza de Alejandro Valverde "sabrá jugar sus bazas" en lo que resta de Vuelta.

"Está claro que hemos trabajado para intentar hacerlo lo mejor posible, pero que no ha sido mi mejor crono. Esperaba estar en torno a los dos minutos; tres es bastante. Aun así, seguimos ahí en la pelea. Que no me haya salido buena crono no quiere decir que no tenga buen cuerpo".