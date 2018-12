El volante colombiano Juan Fernando Quintero, vigente campeón de la Copa Libertadores con River Plate, afirmó hoy que llegar al fútbol chino es una posibilidad, aunque dijo que en su cabeza aún no contempla esa opción.

"No quiero pensar todavía en lo que va a pasar en China, no puedo negar que es una posibilidad, pero en mi cabeza aún no está", manifestó Quintero a periodistas durante una firma de autógrafos en Medellín (noroeste).