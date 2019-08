Rivaldo, exjugador del FC Barcelona y Deportivo, entre otros, dejó claro que no vería como "una traición" el fichaje de Neymar por el Real Madrid.

"Si ficha por el Real Madrid yo no lo vería como una traición después de haber dejado el Barcelona para fichar por el PSG y ahora volar a Madrid. Eso no es dejar directamente a tu equipo para reforzar al eterno enemigo. No es traición para mí", aclaró el brasileño.