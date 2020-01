Los tenistas colombianos Juan Sebastian Cabal (i) and Robert Farah (d) al ganar la final del US Open el 6 de septiembre de 2019. EFE/EPA/JUSTIN LANE /Archivo

El tenista colombiano Robert Farah, campeón de dobles de los Abiertos de Wimbledon y Estados Unidos en 2019, dio positivo por boldenona en una muestra recogida durante un control que le realizaron el pasado 17 de octubre en Cali, por lo que no participará en próximo Abierto de Australia.

"En este momento me encuentro en Los Ángeles (EE.UU.) y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde diciembre. Hace unas horas la ITF (Federación Internacional de Tenis) me comunicó la presencia de boldenona en una prueba", aseguró Farah en un comunicado.