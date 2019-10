El tenista suizo Roger Federer devuelve la bola al británico Andy Murray durante la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 disputada en el All England Club, en Londres Reino Unido. EFE/Andy Rain/ARCHIVO

El suizo Roger Federer ha confirmado este lunes que participará en los JJ.OO. de Tokio, lo que significará que participará en una cita olímpica por quinta vez en su carrera.

Tras vencer al estadounidense John Isner por 6-3 y 7-6 en una exhibición en Tokio, Federer comentó: "“Durante los últimos meses, he estado debatiendo con mi equipo qué debería hacer en el verano de 2020 entre el final de Wimbledon y el inicio del US Open y, finalmente, lo que mi corazón me ha dictado es que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio“, dijo, en declaraciones reproducidas por medios locales.