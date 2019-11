El tenista suizo Roger Federer, máximo ganador de torneos 'Grand Slam', con 20, aseguró este sábado que mantenerse como uno de los mejores jugadores del mundo a los 38 años no estaba en su imaginación porque de joven careció de consistencia.

"La longevidad era para mi algo impensable porque se me conocía como inconsistente; lo que más me enorgullece ahora es mi longevidad", reveló Federer en una rueda de prensa horas antes de enfrentar este sábado al alemán Alexander Zverev en un partido de exhibición denominado 'The greatest match'.