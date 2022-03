Cristiano Ronaldo ha asegurado este lunes que él decidirá hasta cuándo jugará ante los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último para el madeirense de 37 años: "Quien manda soy yo. Punto final".

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió en una rueda de prensa convocada hoy en Oporto, un día antes de que se celebre el encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un pase para la final del Mundial de Catar.