Cuando peor lo estaba pasando la selección española de baloncesto en el cruce de los cuartos de final del Europeo contra Finlandia, el capitán Rudy Fernández alzó la voz al descanso en el vestuario con un discurso que hizo reaccionar en la reanudación a sus compañeros, que se redimieron de un mal primer tiempo para sellar el pase a semifinales (100-90).

"Cuando le oía pensaba: "se está pasando". Entonces yo no he tenido que levantar la voz ni un decibelio. Me he limitado a decir las cuatro cosas que tenían que hacer en ataque y las cuatro cosas que tenían que hacer en defensa y, en ese momento, no he tenido que añadir broncas", reveló el seleccionador Sergio Scariolo tras el encuentro.