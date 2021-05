17 may. 2021

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) logró por fin la victoria que tanto anhelaba, merced a un enorme trabajo de su equipo, que le puso en bandeja el honor de apuntarse la décima etapa disputada entre L'Aquila y Foligno sobre un recorrido de 139 kilómetros, donde el colombino Egan Bernal (Ineos) terminó su primera gran experiencia vestido de rosa.

Por méritos no pudo ganar otro que no fuese el triple campeón del Mundo, de nuevo en su mejor versión en un esprint en el que superó el colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) y el italiano Davide Cimolai (Israel Start Up). Con un tiempo de 3h.10.56 el ciclista de Zilina, de 31 años, volvió a catar la gloria del éxito.