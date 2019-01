El piloto español Carlos Sainz (Mini), que a partir del lunes buscará en Perú su tercera victoria en el Dakar, ha afirmado que cuando ya has ganado esta prueba "lo que quieres es volver y ganar de nuevo".

"Sinceramente, no he cambiado la forma en que me preparo después de ganar el año pasado. Una vez que ha ganado, todo lo que quieres hacer es volver y ganar de nuevo", señala Sainz en declaraciones que difunde su equipo.