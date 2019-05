13 may. 2019

13 may. 2019

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, anunció este lunes una lista provisional de 40 jugadores para la Copa América que se jugará en Brasil, con un delantero de 37 años que milita en Olimpia, Roque Santa Cruz, y otro de 35 que destaca en Libertad, Óscar Cardozo.

"He leído declaraciones de los dos, con mucha intención de participar, de regresar a este proceso. He tenido contactos puntales con Roque, no con Óscar, pero conozco su manera de pensar. Si bien es una lista preliminar, contamos con ellos", explicó Berizzo al ser preguntado por estos dos futbolistas.