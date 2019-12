El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró este martes en Cartagena que espera que la Copa América de 2020 no sea la última que juegue Lionel Messi, al tiempo que auguró que su equipo dará lo mejor de sí para tratar de llegar a la final.

"No sé si será la última (Copa América de Messi), ojalá que no, que siga jugando, pero Argentina necesita el título, más que solo él. Esperemos no prometer nada pero sí dar el máximo para llegar a la final", afirmó tras el sorteo de la Copa el seleccionador de la Albiceleste, que abrirá el campeonato el 12 de junio ante Chile en el estadio Monumental de Buenos Aires.