Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 23 de febrero de 2020, en la que se observa al mexicano Ali 'Seiya' Bracamontes, carrilero central de Isurus, previo a su partido ante All Knights de la semana 2 del torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México. EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

El mexicano Ali 'Seiya' Bracamontes, el jugador con más títulos de League of Legends (LoL) en Latinoamérica, aseguró este martes que ya no le gusta este videojuego como antes.

"No puedes hacer algo por tanto tiempo y seguir disfrutándolo siempre al 100 por ciento. Me gusta League of Legends, pero obviamente creo que hace siete u ocho jugaba mucho más, sólo pensaba en eso, ahora también, pero en otro aspecto, es mi profesión", explicó a Efe el carrilero central del bicampeón Isurus.