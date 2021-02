Serena no suelta el acelerador y se cruzará con Potapova en tercera. EFE/EPA/DAVE HUNT

La estadounidense Serena Williams (10) no soltó el acelerador tras repetir la contundencia con la que superó su estreno para vencer, esta vez, a la serbia Nina Stojanovic por 6-3 y 6-0, y se cruzará en la siguiente ronda con la rusa Anastasia Potapova.

“Me ha presionado mucho al principio y a pesar del resultado ha jugado bien durante todo el partido. Durante el segundo set no he pensado tanto y por eso he jugado mejor”, comentó tras superar el segundo obstáculo.