El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que afronta su décima temporada en la Fórmula Uno, anunció este lunes, en una conferencia de prensa telemática desde Baréin -donde, después de competir el domingo se volverá a correr el próximo fin de semana en el circuito de Sakhir, que albergará el penúltimo Gran Premio del Mundial- que sus opciones para el año próximo son dos: convertirse en piloto de Red Bull o tomarse "un año sabático".

'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco), que en 2021 no seguirá en un equipo que pasará a denominarse Aston Martin y en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel, indicó que su "plan A sería correr en Red Bull, que ya adelantó que no anunciará nada hasta después del final de la temporada"; y, si no fuera así, "el plan B sería" tomarse "un año sabático".